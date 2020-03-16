В третье воскресенье марта в России традиционно отмечается День работников ЖКХ. Накануне по этому случаю в Музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие работники управляющих организаций и ведущих коммунальных предприятий города, а также ветераны отрасли. В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего года.

Поздравления в адрес тех, кто посвятил коммуналке жизнь, звучали от руководства администраций Волгоградской области и Волгограда, комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, профсоюзных организаций. За добросовестный труд на благо города и его жителей были отмечены десятки сотрудников профильных предприятий и организаций, чья деятельность напрямую связана с ЖКХ.

Среди рабочих, специалистов и руководителей, чьи заслуги были отмечены, — 44 сотрудника «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». За многолетний труд и качественное обслуживание потребителей лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, губернатора Волгоградской области, регионального комитета ЖКХ и ТЭК, администрации Волгограда, городского департамента ЖКХ и ТЭК, Волгоградской городской Думы, а также Регионального отраслевого объединения работодателей «Союза жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области». Руководство компаний-концессионеров также поздравило своих сотрудников с профессиональным праздником, наградив грамотами самых достойных.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Волгограда очевиден серьезный прогресс, реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Работу в Волгограде «Концессии водоснабжения» начали с замены самых проблемных участков сетей. Точный выбор адресов работ позволил получить впечатляющий эффект. Перекладка всего лишь 6% сетей переломила статистику аварийности на сетях водоканала. Только за прошлый год аварийность снизилась на 15%, а всего за время работы «Концессий» — на 37%. На четверть снизилось количество аварий, повлекших за собой ограничение водоснабжения потребителей. Водоснабжение горожан улучшается и благодаря модернизации насосных станций. Современные насосы, отличающиеся большей эффективностью и экономичностью, теперь сами регулируют давление в трубах, исключая погрешности человеческого фактора.

Эффект модернизации заметен и в тепловом хозяйстве. «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы организовали реконструкцию уже 9 действующих котельных и 14 центральных тепловых пунктов с внедрением современной автоматики управления, обновили десятки километров старых теплотрасс. «Концессии теплоснабжения» перекладывают и обновляют теплотрассы, восстанавливают теплоизоляцию, прокладывают систему обратной циркуляции, реконструируют котельные и центральные тепловые пункты. Построено 5 современных блочно-модульных котельных. Две из них заменили устаревшие мазутную и угольную котельные в поселках Южный и Гумрак. А это не только стабильное снабжение потребителей теплом, но и улучшение экологической обстановки.

Проведенная «Концессиями» работа позволила повысить надежность оказания населению услуг водо- и теплоснабжения, водоотведения, что является неотъемлемой частью улучшения качества жизни горожан и развития всей системы ЖКХ на территории Волгограда.



