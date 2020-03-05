В рамках выездного совещания с представителями общественности и руководством учреждений культуры губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил решение о создании в здании ЦУМа современного выставочного комплекса, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.

Благодаря этому музей получит возможность достойно разместить более 11 тысяч произведений мировой культуры, большая часть из которых сейчас лежит в запасниках и никогда не выставлялась. Планируется, что в ЦУМе будет организованное совершенно новое пространство, что даст музею новые возможности для раскрытия своего потенциала и привлечения посетителей.

Также уже имеются предложения по концепции использования помещений, расположению различных зон и экспозиций. Тут планируют разместить «Мастерскую Ильи Машкова»; выставку, посвященную Сталинградской битве; представительство и виртуальный филиал Русского музея; детский центр музейной педагогики и творчества; салон «Волгоградский художник»; арт-кафе и креативное пространство для самовыражения; лекционную и дискуссионную зоны; концертный и конференц- залы; музей архитектуры и градостроительства с макетом города-героя Волгограда, музей истории ЦУМА; открытые реставрационные мастерские, фотомастерскую и даже кинотеатр. Разработка технического задания стартовала — заниматься формированием окончательного концепта предстоит специально созданной рабочей группе. Полностью определиться с проектом предстоит в 2020 году, чтобы уже в 2021-м приступить к строительно-монтажным работам, а в 2022-м их завершить — такие жесткие сроки определены главой региона.



