На этой неделе молодёжь приглашают принять участие в мероприятии «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я», посвящённый этому многогранному человеку искусства. Гостей ждут 14 марта в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. В этот день гости библиотеки смогут познакомиться с историей жизни великого каталонца, узнать самые необычные факты из его эксцентричной биографии, а так же разгадать загадки символов одной из самых известных картин Дали. Начало в 15:00.

Кроме того все желающие смогут посетить книжную выставку, посвящённую художнику. Завершится арт-моб мастер-классом по живописи, где каждый желающий сможет прикоснуться к прекрасному и создать собственный шедевр.

Продолжится вечер Сальвадора Дали в Волгоградской библиотеке для молодежи интерактивным путешествием «Дали в дали. Дом-музей в Фигерасе». В 16-00 гости библиотеки отправятся в удивительное путешествие, посвящённое причудливому дому-музею в Фигерасе, ставшему прижизненным памятником Сальвадору Дали. Этот театр-музей занимает второе место в Испании по популярности среди туристов, уступая только музею Прадо в Мадриде. Библиотека приглашает всех желающих погрузиться в дивную, мистическую атмосферу тайн, грез и символов этого великого художника.

Справки по телефону 8(8442)94-45-44. Вход свободный.



