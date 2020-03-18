В связи с введением в регионе режима повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции, учреждениям культуры рекомендовали отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы и спортивные соревнования. Об этом сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

«В учреждениях культуры и спорта Волгоградской области вводятся дополнительные меры, нацеленные на обеспечение безопасности людей. Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования. Также мы работаем с организаторами коммерческих концертов по вопросу целесообразности проведения мероприятий именно в эти дни. Консерватория им. П.А. Серебрякова переведена на дистанционный режим обучения. Предварительно ограничения вводятся по 22 марта», – рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

Добавим, решение об отмене или переносе мероприятий принимает руководство каждого конкретного учреждения культуры. Уточнить работу учреждений можно на их официальных сайтах.



