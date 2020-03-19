В регионе начали закрывать учреждения культуры. Согласно приказу комитета культуры Волгоградской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостанавливается для посетителей функционирование театров, музеев, библиотек, концертных организаций и иных учреждений культуры. Меры обязательны для всех учреждений и будут действовать до отдельного указания об их отмене.

По данным комитета культуры Волгоградской области, государственным музеям, Волгоградской областной детской художественной галерее и Волгоградскому планетарию предписано допуск посетителей приостановить. Также в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и федеральное учреждение – музей-заповедник «Сталинградская битва» – приостанавливает допуск посетителей на свои объекты: музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память», Мемориально-исторический музей.

Библиотеки должны обеспечить предоставление удалённого доступа к информационным библиотечным ресурсам.

Что касается театров, филармонии, областного центра народного творчества, Ансамбля российского казачества – и они, согласно приказу, приостанавливают функционирование для посетителей.

Для студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры и Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова вводится режим обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

В детских школах искусств уже введено свободное посещение с индивидуальным обучением, а с 21 марта – каникулы.

Приказом комитета культуры Волгоградской области рекомендуется принять аналогичные меры и органам местного самоуправления региона, а также кинотеатрам и некоммерческим организациям, которые реализуют свои творческие проекты на средства грантов различного уровня.



