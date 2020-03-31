На Аллее героев у Вечного огня были проведены работы по восстановлению музыкального сопровождения. Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, у мемориала «Братская могила защитников красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда», где горит Вечный огонь, восстановлено музыкальное сопровождение. Новое оборудование уже смонтировано, проведены тестовые и наладочные работы, началось пробное вещание.

Напомним, Вечный огонь на Аллее героев был зажжён 2 февраля 1963 года в канун 20-й годовщины со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Осенью 1965 года был создан почётный пионерско-комсомольский Пост №1, и волгоградские мальчишки с автоматами времён войны заступили на вахту памяти у Вечного огня. В тот же год руководством города было принято решение о соответствующим музыкальном оформлении этого ритуала.

Заказ на создание музыки, которая должна была звучать через каждые 30 минут, получил выдающийся волгоградский композитор, участник Великой отечественной, заслуженный деятель искусств РСФСР, выпускник Московской консерватории Виктор Николаевич Семёнов (1919 – 2009).

Участник войны, дошедший до Берлина, выполнил заказ и создал произведение для хора и симфонического оркестра «Музыка павших», которое стало музыкальным символом города-героя Сталинграда – Волгограда. Каждый день многочисленные туристы изо со всех городов страны слушали эту музыку, вместившую в себя и скорбь траурного шествия, и оптимизм народа-победителя.

В 90-е годы Пост №1 пережил тяжёлые времена. С 1991 года его деятельность не осуществлялась и была возобновлена лишь в 1995 году. Вплоть до 2004 года звучало и музыкальное оформление, а затем механизм трансляции вышел из строя.

Ветераны Великой Отечественной войны, общественники не раз высказывали пожелания о восстановлении музыкального оформления у Вечного огня на Аллее героев. И сегодня, в канун 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. музыка в сердце Волгограда зазвучала вновь.

Ремонта и обновления требовали не только динамики, но и система вещания в целом. Данный проект реализован при поддержке ПАО «НК «Лукойл». Планируется, что ежедневно для трансляции с 9:00 до 21:00 будет использоваться специально подобранное музыкальное сопровождение, в том числе произведение Виктора Семёнова «Музыка павших».



