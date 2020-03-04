Прекрасных дам приглашают отметить Международный женский день в ТРЦ «Акварель», где для них будет организована уникальная площадка: три тематических фотозоны и бесплатные мастер-классы на любой вкус.

По данным организаторов, милых дам ждут 8 марта. В этот день каждая сможет примерить на себя разные образы и почувствовать себя настоящей топ-моделью. Для гостей подготовлена восковая фигура в фотозоне «Музей», богемная девушку в зоне «Бохо-шик» и элегантная леди – в «Black Tie» – в общем, выбор богат.

А с 15:00 до 17:00 всех посетительниц ТРЦ «Акварели» ждут бесплатные мастер-классы:

► Флористика

Давно мечтала украсить свою квартиру, но не знала, как? Приходи на мастер-класс по созданию композиций из живых цветов для дома, и ты точно уйдёшь с морей идей в голове!

► Леттеринг

Художница и каллиграфистка Анастасия Ульяненко предлагает всем желающим попробовать писать тушью и пером и проникнуться этим завораживающим и умиротворяющим процессом!

► Макияж

Визажисты салона красоты Angel Studio научат посетительниц подчёркивать свои достоинства и делать потрясающий дневной и вечерний макияж.

► Парфюмерия

Это волшебство! Мы научим тебя создавать уникальный аромат духов именно для себя! Кроме того, под чутким руководством парфюмера гости также смогут повторить известные шедевры парфюмерии. Созданные ароматы дамы заберут с собой.



