На строительной площадке будущего детского сада в поселке ГЭС Тракторозаводского района начались работы по укладке плит перекрытия подвальной части детского сада. Новый социальный объект на ул. Героев Шипки возводится в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста. Завершить строительство планируют в декабре 2020 года.

По данным пресс-службы администрации Волгограда подрядная организация уже завершила работы по возведению подвальной части, высота стен которой составляет 2,5 метра. Здесь будут находиться помещения прачечной, гладильной, вентиляционная камера и др. В настоящий момент строители завершают работы по армированию каркаса стен, на 50 % выполнены работы по их заливке из бетона. В дальнейшем стены подвала будут утеплены специальными минераловатными плитами толщиной 120 мм и обработаны горячим битумом.

В двухэтажном здании разместятся просторные групповые помещения с зонами для занятий и отдыха, спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и т.д. На прилегающей к детскому салу территории специалисты проведут комплекс работ по благоустройству, включая строительство проездов, тротуаров, устройство поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями, монтажу систем освещения. Здесь будет высажено несколько десятков деревьев и кустарников. Также для маленьких волгоградцев будут оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами и спортивная площадка.



