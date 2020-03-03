В преддверии Международного женского дня музей-заповедник «Старая Сарепта» представить новую театрализованную экскурсию «Ароматы весны» с элементами квеста и мастер-классом по изготовлению парфюмерии. Мероприятие будет проходить 7 марта.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», во время программы гостям предложат заглянуть в сарептскую аптеку и стать свидетелями развернувшегося диалога между аптекарем и зашедшим к нему горожанином (соседом), который обратился за помощью: подобрать своей избраннице подарок — духи. Сосед узнает, что можно сделать индивидуальный аромат и раскрыть его секреты.

В таинственном подземелье XVIII века гостям предстоит помочь аптекарю найти все ингредиенты для нового аромата. Посетители узнают эксклюзивные рецепты составления ароматов, а в «мастерской» аптекаря смогут изготовить свой индивидуальный парфюм по рецептам XVIII века.

12+.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02, 8-927-5116749.

Стоимость: 300 руб. Начало в 16:00.



