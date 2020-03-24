«Единые каникулы», стартовавшие 21 марта во всех общеобразовательных учреждениях Волгограда, продлятся чуть дольше обычного.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на департамент образования Волгограда, в настоящее время принято решение установить каникулы до 29 марта для выпускных классов – 9-го и 11-го. До 4 апреля будут на каникулах ученики с 1-го по 8-й класс, а также десятиклассники. По завершению каникулярного времени будет организовано обучение с использованием дистанционных технологий.

Если у учащегося дома отсутствует возможность выйти в онлайн-режим, задания будут передаваться путем смс-оповещений. Также рассматривается вопрос об организации индивидуальных занятий или занятий малыми группами в учебных заведениях для тех, у кого дома нет технической возможности обучения. При этом в школах будут использоваться все необходимые меры профилактики распространения инфекций.



