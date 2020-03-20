Сдавать экзамены в этом году школьники будут в более поздний период, чем рассчитывалось ранее. Сейчас сообщается, что досрочной период сдачи ЕГЭ перенесли. Желающим сдавать экзамены раньше всех предложили сделать это в основной срок, с 25 мая по 29 июня 2020 года.

По данным РИАЦ, в регионе досрочно пройти государственную итоговую аттестацию изъявили желание 714 человек. Для них в расписании летнего периода предусмотрели резервные дни. Досрочный период планировался с 20 марта по 13 апреля, но школы региона переведены на каникулярный режим. Проверять работы тех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, которые стартуют с 19 июня, станут оперативно, чтобы все участники получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

Традиционно участниками досрочных экзаменов становятся выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты или сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Выпускникам, которые будут готовиться к ЕГЭ дистанционно, доступны демоверсии экзаменационных материалов текущего года и открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ: они размещены на официальном ресурсе Рособрнадзора – сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Продлены и сроки проведения всероссийских проверочных работ – до 25 мая. Школы могут самостоятельно определять их график. Даты проведения ВПР в 8-х классах, которые в этом году проходят в режиме апробации, перенесены на период с 14 апреля по 14 мая. Учреждения образования сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.



