В Волгограде объявили о старте конкурса рисованной открытки «В объективе дикая природа и чистая вода Волго-Донского края», проводимого ежегодно Волгоградским областным краеведческим музеем. Принять участие в конкурсе могут учащиеся средних учебных заведений.
Конкурс проводится по семи номинациям:
– Пейзажи. Рисунки ландшафтов дикой природы.
– Околоводная обитатели. Рисунки пресноводной флоры и фауны, сделанные в прибрежной зоне.
– Птицы. Рисунки птиц в их естественной среде обитания на территории Волго-Донского региона.
– Млекопитающие Рисунки всех млекопитающих Волгоградской области в их естественной среде обитания.
– Рисунки насекомых.
– Растения. Рисунки растений в их естественной среде.
– Водные объекты (Рисунки Рек, Ручьев, Озер, Прудов, Родников на территории Волгограда и области).
В конкурсе могут принять участие учащиеся в трех возрастных группах:
— Начальная школа 1- 4 классы;
— Средняя школа 5-8 классы;
— Старшая школа 9-11 классы.
Сроки проведения конкурса: с 4 по 31 марта 2020 года. Подробнее о конкурсе в положении по ссылке