В Волгограде объявили о старте конкурса рисованной открытки «В объективе дикая природа и чистая вода Волго-Донского края», проводимого ежегодно Волгоградским областным краеведческим музеем. Принять участие в конкурсе могут учащиеся средних учебных заведений.

Конкурс проводится по семи номинациям:

– Пейзажи. Рисунки ландшафтов дикой природы.

– Околоводная обитатели. Рисунки пресноводной флоры и фауны, сделанные в прибрежной зоне.

– Птицы. Рисунки птиц в их естественной среде обитания на территории Волго-Донского региона.

– Млекопитающие Рисунки всех млекопитающих Волгоградской области в их естественной среде обитания.

– Рисунки насекомых.

– Растения. Рисунки растений в их естественной среде.

– Водные объекты (Рисунки Рек, Ручьев, Озер, Прудов, Родников на территории Волгограда и области).

В конкурсе могут принять участие учащиеся в трех возрастных группах:

— Начальная школа 1- 4 классы;

— Средняя школа 5-8 классы;

— Старшая школа 9-11 классы.

Сроки проведения конкурса: с 4 по 31 марта 2020 года. Подробнее о конкурсе в положении по ссылке



