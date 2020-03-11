В школах региона приступили к написанию Всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году ВПР напишут ученики 4 — 8-х, а также 11-х классов. Первыми их будут писать одиннадцатиклассники, с 10 по 13 марта, проводятся проверочные работы по истории и химии.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников. Все задания составлены на основе пройденного материала и не требуют от учеников специальной или дополнительной подготовки. Результаты ВПР используются для корректировки образовательных программ.

В 11-х классах ВПР проводят по решению руководства образовательного учреждения, причем работы касаются тех предметов, которые выпускник не выбрал для сдачи ЕГЭ. Как пояснили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации — их организуют на региональном, школьном уровнях. Цель контрольных — объективная оценка базовых знаний; результаты проверочных работ используют для совершенствования педагогического процесса, корректировки образовательных программ в школах. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата.

Отметим, что расписание на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, предусматривает гибкий график с «плавающими» датами. Так, ученики 4-7-х классов напишут работы с 30 марта по 24 апреля. При этом сами ВПР будут генерироваться автоматически на основе банка заданий — таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными.

По информации Рособрнадзора, всего в ВПР в этом году примут участие около 6,5 миллиона российских школьников из почти 37 тысяч школ. Напомним, одной из основных целей нацпроекта «Образование» является включение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. ВПР является частью единой системы оценки, которая выстраивается с учетом практики международных сравнительных исследований.



