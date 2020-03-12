Охотников приглашают получить разрешение на добычу водоплавающей и боровой дичи. Выдача производится комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Весенний сезон охоты на пернатых в южных районах региона стартует 21 марта.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на территории охотничьих угодий Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского и Чернышковского муниципальных районов охота на селезней уток, гусей (за исключением серых) и вальдшнепов будет разрешена до 30 марта.

По северу области — в охотничьих угодьях Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевсого, Ольховского, Руднянского, Серафимовичского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского районов и города Михайловки — весенняя охота на пернатых откроется 28 марта и продлится до 6 апреля.

Отметим, что на территории некоторых охотугодий действует запрет на добычу водоплавающей и боровой дичи в весенний период. Это охотничьи угодья: «Островское» Даниловского района; «Иловлинское», «Нижнегерасимовское» и «Трехостровское» Иловлинского района; «Белогорское», «Добринское» и «Терновское» Камышинского района; «Булгаковское», «Замуровское», «Заречное», «Заплавинское», «Ленинское», «Луговое» и Ленинское общедоступное охотничье угодье Ленинского района; «Митякинское» Руднянского района; «Среднедонское» Серафимовичского района; «Среднеахтубинское» Среднеахтубинского района; «Липовское» Ольховского района; «Ветютневское» Фроловского района; «Безымянское» города Михайловки.

Ограничение на охоту связано с тем, что на территории этих охотугодий не отмечается массовой миграции пролетной дичи, при этом именно там гнездятся «местные» птицы, для которых нежелателен фактор беспокойства.



