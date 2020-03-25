Сезон навигации на водоемах региона стартует в начале апреля

С 1 апреля в Волгоградской области открывается сезон навигации маломерных судов на водных объектах региона. Всем владельцам маломерных судов, для эксплуатации транспортных средств данного типа необходимо их зарегистрировать, о чем напоминает ГУ МЧС России по Волгоградской области. Регистрация заключается в нанесении бортовых (регистрационных) номеров и техническом освидетельствовании органами Государственной инспекции по маломерным судам.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, использование водных объектов для плавания маломерных судов разрешается с момента открытия и до закрытия навигации в судоходных водоёмах, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006г. №409.

Также судовладельцы должны учитывать, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров запрещён.

Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Для того чтобы зарегистрировать маломерное судно необходимо прибыть в инспекторский участок (или отделение) по территориальности. На месте заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица; подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему; технических паспортов и пр.