В текущем году перечень выплат семьям с детьми расширится. Родители воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут получать ежемесячное пособие. Начиная с 1 июля в Волгоградской области родители, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а совокупный доход семьи составляет меньше одного прожиточного минимума на человека за II квартал 2019 года, смогут оформить новую ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, если в семье воспитывается несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначаться на каждого ребенка. При этом сумма будет рассчитана с 1 января текущего года или с даты достижения ребенком возраста трех лет. Для получения финансовой поддержки достаточно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или центр соцзащиты по месту жительства.

Напомним, поддержке материнства и детства на региональном уровне уделяют большое внимание. С 1 января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области введены дополнительные социальные меры: до 50 тысяч рублей увеличено пособие для молодых мам на первенца; 50 тысяч рублей выплачивается за второго ребенка, если первенец не достиг трех лет, а среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. В 2020-м единовременное пособие проиндексировано — сумма увеличена до 51,5 тысячи рублей. В целом беспрецедентные меры поддержки коснулись почти одного миллиона жителей региона, в том числе молодых и многодетных семей; родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья; граждан пожилого возраста.



