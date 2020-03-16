В этом году отмечается 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В честь этого события было решено о создании «Садов памяти», посвящённых землякам, отдавшим жизнь ради победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза России. В ее рамках по всей стране, включая Волгоградскую область, будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

В Волгоградской области в черте городов — в парках, скверах, аллеях, а также и на территории лесного фонда в ходе акции планируют посадить 600 тысяч саженцев. В акции примут участие волонтерские и общественные организации, сотрудники предприятий и учреждений, студенты и школьники, представители ТОСов.

Первый «Сад Памяти» в волгоградском регионе появится в городе воинской славы – Калаче-на-Дону. Постепенно к акции подключатся все муниципальные образования. В торжественных мероприятиях, которые будут сопровождать высадку деревьев, примут участие творческие коллективы, известные волгоградские деятели культуры и искусства, а также знаменитые спортсмены, актёры и музыканты федерального уровня.

Для того чтобы стать участником акции, нужно зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф, либо в одноимённое приложение Вконтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать о дате, времени посадки и контакты для связи.



