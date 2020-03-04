Волгоградская область станет одним из первых регионов в стране, который переведёт всю начальную школу на бесплатное горячее питание. Это станет доступно ученикам 1-4-х классов всех 726 школ региона уже с 1 сентября 2020 года — заявил губернатор Андрей Бочаров на совещании с руководителями органов исполнительной власти, контрольно-надзорных служб, муниципальных образований, представителями Совета Федераций, депутатского корпуса, педагогических коллективов, родительских комитетов и бизнеса.

Сегодня Волгоградская область — один из немногих регионов РФ, где все первоклассники и дети из числа льготных категорий — всего 107 тысяч человек (или 42% от общего числа школьников) — уже получают бесплатные обеды за счет консолидированного бюджета. При этом свыше 40% учреждений используют систему аутсорсинга. Проводится модернизация и дооснащение школьных пищеблоков, растут дотации на питание учеников.

Чтобы завершить работу по переводу всей начальной школы на бесплатное горячее питание, глава региона поставил задачу предусмотреть дополнительные средства в областном и местных бюджетах с сохранением льгот для всех старшеклассников льготных категорий. Таким образом, горячее питание в Волгоградской области будут получать на 39 тысяч детей больше — всего 147 тысяч человек: свыше половины всех школьников региона. Кроме того, к нормативным требованиям необходимо привести оставшиеся 66 из 884 действующих пищеблоков.



