С 1 по 5 апреля все жители региона должны соблюдать домашний режим самоизоляции — решение об усилении мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, принято оперативным штабом под руководством губернатора Андрея Бочарова.

В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции, на основании рекомендаций Правительства Российской Федерации и федерального оперативного штаба, оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года до 23:59 5 апреля на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста.

Выйти из дома можно будет в таких случаях как:

— за экстренной медицинской помощью;

— для поездок на работу, в случае если деятельность организаций и предприятий не прекращена на этот период;

— похода в ближайший магазин или аптеку;

— выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома;

— вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

На улице, в магазинах рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга.

Ограничения, указанные в новом постановлении, не будут распространяться на деятельность ведомств, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, в том числе противодействием преступности, охраной общественного порядка, собственности и обеспечением общественной безопасности.

При этом на территории Волгоградской области должна быть обеспечена бесперебойная работа предприятий и организаций непрерывного цикла, всех систем жизнеобеспечения, работа органов власти и органов местного самоуправления, медицинских учреждений, аптек и магазинов по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. Кроме того, в полном объеме и в установленные сроки необходимо обеспечить все социальные выплаты жителям.