Весенние каникулы в школах продлятся минимум неделю, о дальнейшем продлении или об окончании отдыха у школьников родителей известят. Информация будет размещена в СМИ, также родители получат уведомления от педагогов. Решение по поводу каникул будет приниматься исходя из ситуации.

«Единые каникулы» стартовали 21 марта, до какого они продлятся пока не сообщается. Помимо школ, лицеев и гимназий, на каникулы ушли детско-юношеские центры, музыкальные и спортивные школы, а также школы искусств. Всего во время каникул отдохнет 98 тысяч школьников из всех 130 МОУ Волгограда.

Педагоги тех школ, у которых каникулы объявлены внепланово, скорректируют учебные планы таким образом, чтобы образовательная программа текущего учебного года была выполнена в полном объеме.

Во время каникул школьникам рекомендуется оставаться дома, не посещать массовые мероприятия. Юных волгоградцев также призывают как можно меньше находиться в общественных местах, торговых центрах, избегать контактов с людьми, которые выглядят нездоровыми, протирать дезинфицирующими средствами гаджеты. Чтобы минимизировать риски заражения, родителям необходимо позаботиться о соблюдении мер профилактики в домашних условиях – следить, чтобы дети чаще и тщательнее мыли руки, также необходимо регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух в комнате. При первых признаках заболевания нужно сразу же обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения.

Детские сады Волгограда продолжают работать в прежнем режиме. По собственному желанию родители по-прежнему могут перевести ребенка на свободное посещение. В случае, если принято решение о том, что ребенку следует на какое-то время остаться дома, достаточно написать соответствующее заявление на имя заведующего дошкольного учреждения.

Всем воспитанникам детских садов на входе в образовательные учреждения проводят измерение температуры тела. Эту же процедура обязательно проходят воспитатели и обслуживающий персонал. При выявлении повышенной температуры или признаков заболевания, медицинский работник направляет ребенка в поликлинику. Также в помещениях несколько раз в день проводится дезинфекция поверхностей специальным раствором.



