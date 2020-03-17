В текущем году по приоритетному региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» регион закупит 13 мобильных медицинских комплексов.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, два автопоезда поставят на вооружение двух опорных клиник — центров макромедицинских округов. Речь идет о полностью обновленной больнице скорой медицинской помощи № 25, а также модернизирующейся больнице № 15. В автопоездах созданы все условия для проведения первого этапа диспансеризации «под ключ». Благодаря этому специалисты смогут выполнить не только первичный врачебный осмотр, а также сделать маммографию, флюорографию, ультразвуковую диагностику, осуществить забор биоматериала для лабораторных исследований и сами тесты.

По одному передвижному маммографу и флюорографу поступит для нужд Урюпинской и Михайловской центральных районных больниц, а также городской больницы № 1 Камышина. Эти медучреждения выполняют функцию крупных межрайонных центров: передвижное оборудование будет использоваться для профилактических обследований жителей удаленных сельских населенных пунктах. Еще один флюорограф поступит в Городищенскую районную больницу. Четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта отправятся в Алексеевский, Новоаниннский, Серафимовичский и Кумылженские районы. Такие передвижные ФАПы позволят организовать оказание выездной медицинской помощи в населенных пунктах с количеством жителей до ста человек.

Добавим, на сегодняшний день для увеличения охвата диспансеризацией жителей отдаленных районов действуют шесть мобильных модулей здоровья, 20 передвижных флюорографов и маммографов. Своевременные обследования позволяют выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях, предотвратить развитие опасных заболеваний.



