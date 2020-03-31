Исходя из постановления губернатора Волгоградской области с 1 по 5 апреля в Волгограде и Волжском временно прекращает свою работу общественный транспорт. Свою работу прекратит городской электротранспорт (включая электрички), автобусы и маршрутки. Также временно закроют движение для речных трамвайчиков. На этот период муниципалитет запускает спецрейсы для подвоза к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл.

Приостановка работы городского общественного транспорта – вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV – в соответствии с решением областного штаба продлится с 1 по 5 апреля. На этот период для вышеуказанных категорий горожан будут работать следующие специальные маршруты:

— маршрут электропоезда от ст. «Шпалопропитка» до станций «Волгоград-1» и «Тракторная»;

— маршрут трамвая «Судоверфь — АО «Каустик»;

— маршрут автобуса «К/р «Юбилейный» — «ТРК «Мармелад»;

— маршрут автобуса «Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод»;

— маршрут автобуса «Пос. Водстрой — пос. ГЭС»;

— маршрут автобуса «Больничный комплекс — ул. им. Тулака»;

— маршрут автобуса «Жилгородок – Родниковая долина»;

— маршрут автобуса «Пос. ГЭС – ВолгоГРЭС»;

— маршрут автобуса «Ж/д вокзал — пос. ГЭС»;

— маршрут автобуса «Ж/д вокзал – пос. Горьковский»;

— маршрут автобуса «Ж/д вокзал – ж/д больница»;

— маршрут автобуса «Аэропорт – ж/д вокзал».

Подвижной состав будет курсировать по указанным маршрутам утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Информация о времени отправления и прибытия будет размещена на конечных остановках и в подвижном составе.

Напоминаем, Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В это время продолжат работать только органы власти, банки, магазины, транспортные предприятия и экстренные службы. В соответствии с распоряжением оперативного штаба Волгоградской области, с 28 марта введены дополнительные меры обеспечения комплексной безопасности жителей региона: приостановлено проведение на территории региона массовых мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений, работа предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на заводские, рабочие и служебные столовые. Также приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, магазинов продовольственных товаров, товаров для животных, непродовольственных товаров первой необходимости. До особого распоряжения закрыты стоматологические клиники и кабинеты (кроме экстренной помощи), салоны красоты и другие объекты. Временно приостановлена работа кружков, секций, библиотек и других учреждений культурно-досугового типа.



