В Волгограде с 1 по 5 апреля приостанавливают работу сезонных речных маршрутов. В то же время для волгоградцев, постоянно проживающих на острове, продолжит работу круглогодичный речной маршрут «Руднева — Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8:00 и 18:00 будет совершать рейсы в сторону острова, в 8:20 и 18:20 – обратно. О возобновлении работы сезонных пассажирских судов будет сообщено дополнительно.

Ограничительные меры в работе городского общественного транспорта направлены на обеспечение безопасности жителей муниципалитета и предотвращение распространения коронавирусной инфекции.



