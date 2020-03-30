В России уже более тысячи человек больны коронавирусом. Инфекция затронула и Волгоградскую область. Пока в регионе три случая заражения COVID-19. Но крупные предприятия, на которых работает много людей, принимают все меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Среди них и волгоградский завод РУСАЛ. Как и во всей объединённой компании, местный производитель алюминия организовал дистанционную работу. С 17 марта сотрудников, которые могут работать на удалёнке, отправили домой. Это финансисты, конструкторы, аналитики. РУСАЛ обеспечил все условия для работы из дома: раздал ноутбуки с необходимым программным обеспечением, отменил лимиты на телефоны. В офисах остались лишь дежурные специалисты.

Невозможно перевести на удалённую работу сотрудников производственных цехов. Они обеспечивают жизненно важные функции завода, чтобы предприятие не остановило работу. Для их безопасности закуплены маски, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры. Каждого сотрудника проверяют на проходной. Медкабинеты работают в режиме особой готовности. На стендах размещены памятки по профилактике коронавируса и ОРВИ. Все командировки отменили. Отпуска тоже. Сгоревшие путевки — РУСАЛ полностью компенсирует. Сотрудники компании к ограничениям относятся с пониманием.

Алюминиевый завод РУСАЛ — одно из крупнейших предприятий региона. Компания

обеспечивает волгоградцев рабочими местами, а область налоговыми поступлениями в бюджет. Стабильная работа и развитие производства необходимо для экономического роста региона. И увеличения благосостояния его жителей. Ставя во главу угла социальную ответственность перед сотрудниками компании, предприятие принимает все меры предосторожности для противодействия распространения вирусу. РУСАЛ не в первый раз сталкивается с глобальной эпидемиологической угрозой. Так в 2003 году компания направила около 13 миллионов долларов на борьбу с Эболой. А потом в 2015 вместе с МЧС и Минздравом построила в Гвинее медкомплекс со всем необходимым для остановки распространения лихорадки. Благодаря этому опыту РУСАЛ понимает всю серьёзность угрозы глобальной пандемии коронавируса. Поэтому и стал одной из первых промышленных компаний, которая оперативно отреагировала на вызов.

Евгений Никитин Генеральный директор компании РУСАЛ: «Нам необходимо любой ценой объединиться перед лицом новой угрозы, ограничить контакты между людьми, чтобы сократить риск распространения вируса. Только так мы сможем сохранить здоровье себе и нашим близким. Сохранить научно-технический и промышленный потенциал страны. Обеспечить непрерывность производства и исполнение наших обязательств перед клиентами». Мир стремительно меняется, и наше легкомыслие может обойтись нам слишком дорого.



