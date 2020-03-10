Экскурсионная программа для самых смелых. Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает посетить «Мистические подземелья Старой Сарепты».

Организаторы обещают, что программа «Мистические подземелья Старой Сарепты» не только познакомит с подземельями XVIII века и погрузит в их завораживающую атмосферу, но и откроет завесу над таинственной стороной гернгутского поселения. Именно в этот вечер, в пятницу 13-го, посетители смогут услышать легенды о необъяснимых событиях, происходящих в «Старой Сарепте», и раскрыть тайны сарептских подземелий.

«Старая Сарепта» рекомендует взять фотоаппарат, ведь в пятницу 13-го есть возможность увидеть то, что обычно скрыто от человеческих глаз.

Возраст: 18+.

Запись по телефонам: 67-33-02, 89275116749.



