По решению Городищенского райсуда пять маршрутов общественного транспорта, работа которых осуществлялась незаконно, будут закрыты. Основанием послужил иск прокурора Волгограда.

По данным РИАЦ, предприниматель организовал перевозку пассажиров без наличия соответствующих разрешительных документов. Перевозки под видом заказных осуществлялись по пяти востребованным маршрутам: № 15С «ул. Титова – ВолгоГРЭС», № 59 «Спартановка – Землячки», № 6К «ул. Космонавтов – Аэропорт», № 44 «ул. Танкистов – ДОК им. Куйбышева», № 198 «остановка ВГТЗ г. Волгоград – р.п. Ерзовка (Городищенского района)».

При незаконных перевозках пассажиры лишаются установленных действующим законодательством прав и гарантий, не обеспечиваются условия безопасности движения, сохранности здоровья и имущества пассажиров, за состоянием транспортных средств и водителей не осуществляется лицензионный контроль.



