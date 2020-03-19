В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации будет временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. По данным Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020, в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных в Волгоградской области, ограничения вводятся на период с 00:00 18 марта 2020 г. до 00:00 1 мая 2020 г.

Указанные ограничения не применяются в отношении:

— аккредитованных и назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц;

— водителей грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также железнодорожного персонала, определенных международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта;

— членов официальных делегаций;

— лиц, имеющих дипломатические, служебные визы;

— лиц, имеющих обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а лиц, следующих в этих целях в безвизовом порядке, при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;

— лиц, постоянно проживающих на территории РФ, при наличии вида на жительство в РФ;

— экипажей морских и речных судов, без права схода на берег;

— лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Пропуск через государственную границу граждан Российской Федерации осуществляется без ограничений.

Вышеуказанные лица смогут пересечь государственную границу после проведения сотрудниками Роспотребнадзора комплекса санитарно-карантинных мероприятий.

Предусмотренные меры обусловлены особенными обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области рекомендует жителям региона перед планированием поездки в Республику Казахстан учитывать, что в Казахстане, в связи с введенным чрезвычайным положением, продолжают действовать ограничительные меры на въезд отдельных категорий граждан, в том числе граждан России.



