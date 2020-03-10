Цикл мероприятий, проводимых ВМИИ имени И.И. Машкова и фондом «Новый музей» в рамках проекта «Первая улица Мира» продолжается. Организаторы уже представили программу ближайших мероприятий, которые будут проходить в марте.

Так, 15 марта в 11:00 в Выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 в рамках детской программы проекта будет проведен мастер-класс Марии Мелиховой «Дорога цветов». В программе мероприятия — изготовление декоративных произведений в смешанной технике. Необходимо предварительно записаться по тел. 24-16-79.

20 марта в 18:00 в ЛОФТ1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а, вход №2 состоится первая организационная встреча фотохудожников Волгограда по вопросу проведения Фестиваля городской уличной фотографии. Приглашаем всех, кто любит жанр живого «уличного» фото и у кого есть интересные фотоснимки улицы Мира, принять участие в крупном общегородском мероприятии. Просим сообщить о Вашем участии по телефону: +7 (8442) 38-59-15.

25 марта в 18:00 в основном здании музея Машкова на пр. Ленина, 21 состоится первая авторская лекция специального гостя проекта «Первая улица Мира», доктора биологических наук, профессора В.А. Сагалаева «Озеленение Царицына – Сталинграда – Волгограда: история и современность».

27 марта в 17:00 в Выставочном зале на ул. Чуйкова, 37 открываем выставку произведений А.Н.Червоненко и Н.Е.Черниковой, переданных в фонды Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова наследниками этих известных живописцев, старейших художников Волгоградского отделения Союза художников России.

28 марта в 12:00 состоится знакомство с особенностями ландшафтного озеленения Волгограда. Приглашаем всех на авторскую пешеходную экскурсию профессора В.А. Сагалаева по Центральной набережной. Место сбора группы около памятника Виктору Лосеву на главной аллее Набережной.

В последующих мероприятиях проекта «Первая улица Мира» — общегородские пленэры, мастер-классы, интерактивные пешеходные экскурсии «Гид плюс художник», авторские лекции, на которых мы сделаем акцент на ландшафтный декор городских улиц и дворов. Например, 22 апреля состоится авторская лекция В.А. Сагалаева «Жемчужины ландшафтного дизайна волгоградской городской агломерации», а 17 мая музей Машкова приглашает на пешеходную экскурсию по Центральному городскому парку около театра НЭТ.



