По всему региону проходят профилактические информационные мероприятия, направленные на сохранение краснокнижных первоцветов. В мероприятиях принимают участие специалисты природных парков, они информируют население о видах растений, сбор и продажа которых запрещены, а также проводят уроки природолюбия в школах и развивающие занятия в детских садах.

Так, сотрудники природного парка «Эльтонский» подготовили презентации о первоцветах, которые продемонстрировали учащимся начальных классов школ Палласовского района. Кроме того, школьникам предложили нарисовать и распространить листовки в защиту краснокнижных растений. В начале июня экологи подведут итоги конкурса и отметят его активных участников.

А в природном парке «Щербаковский» уроки природолюбия специалисты проводят в форме живого общения с детьми и обсуждения проблем сохранения биоразнообразия на территории региона. Для закрепления полученной информации школьники получают в подарок закладки для книг с изображением первоцветов Волгоградской области.



