Для Волжской ГЭС установлены новые режимы работы с 21 марта по 10 апреля 2020 г. Среднесуточные сбросные расходы с 21 по 25 марта составят 11500 – 12500 м³/с, с 26 марта по 8 апреля — 13500 ± 500 м³/с, 9 апреля – 16000 – 17000 м³/с, 10 апреля — 19000±500 м³/с. Увеличение расходов связано с началом весеннего половодья на Волге.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», решение о режимах работы Волгоградского гидроузла было принято в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоялось 19 марта 2020 г.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.



