В регионе с 30 марта по 1 апреля для посетителей будут закрыты все почтовые отделения.

Как сообщает РИАЦ, согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, полностью остановить свою операционную деятельность почта не может, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер жизни: логистики, торговли, финансов и др.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 1 апреля включительно Почта вводит особый режим

работы.

С 30 марта по 1 апреля отделения почтовой связи в Волгоградской области будут

недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений. О режиме работы отделений после 1 апреля будет сообщено дополнительно.

Волгоградцам порекомендовали пользоваться цифровыми сервисами, почтовики готовы оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем.



