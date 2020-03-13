До начала следующей неделе по улице Кубанской будет ограничено движение транспорта. Ограничения вводятся на период проведения работ по прокладке магистрали тепловой сети к строящемуся многоквартирному дому в Центральном районе Волгограда.

По данным администрации Волгограда, для обеспечения безопасности во время проведения работ движение транспорта по улице Кубанской в районе пересечения с ул. Новороссийской будет ограничено с 22:00 13 марта до 10:00 16 марта 2020 года.

Объехать участок работ можно будет по улицам Новороссийская, Пархоменко, Рокоссовского, Невская.

Разрешение на производство работ выдано с учетом того, что ресурсоснабжающая организация взяла на себя обязательства восстановить дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия (плиточного или асфальтобетонного) применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.



