Начиная с 11 марта в регионе начнет работать передвижной донорский модуль, поступивший в Волгоградскую область в рамках программы развития службы крови. Первыми пунктами остановки станут Николаевский и Быковский районы.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, передвижной донорский комплекс, работающий с 2015 года, оснащен всем необходимым оборудованием для обследования пациентов, забора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Все эти параметры особенно важны при проведении работы вдали от специализированных медицинских пунктов. В экипаж, помимо медсестер и фельдшера-лаборанта, обязательно входит врач. Такой формат работы особенно удобен кадровым донорам на местах: чтобы сдать кровь им не нужно выезжать в медучреждение. Одновременно провести процедуру в модуле могут для двоих человек.

За первый в 2020 году месяц работы передвижной донорский комплекс сделает остановку в восьми населенных пунктах Николаевского, Быковского, Котовского, Жирновского, Камышинского, Алексеевского, Нехаевского и Новониколаевского районов. Всего с марта по конец октября он посетит 62 отдаленные территории региона, что более чем вдвое превышает количество выездов, совершенных в 2019-м.

Кроме того, в области проводятся сразу несколько акций по популяризации донорского движения. По данным регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в Волгограде ближайшая состоится 5 марта и будет посвящена Международному женскому дню: все девушки-доноры получат в подарок цветы. В Михайловке представители молодежного волонтерского движения проведут для школьников «Донорские уроки»: рассказывают детям о том, кто такой донор, почему он так важен в жизни других людей и как им стать. Итогом таких занятий станет квест «Зачет по донорству».

Напомним, в Волгоградской области действует областной центр крови с филиалами, расположенными в Камышине, Волжском, Михайловке и Урюпинске, а также отделения переливания, входящие в структуру волгоградских больниц № 4, № 7, № 15, № 25. Ежегодно службой проводится свыше 34 тысяч донаций крови или ее компонентов, в том числе порядка двух тысяч — с помощью передвижного модуля. Особое значение наличие достаточного количества материала имеет для онкологических и гематологических больных: число донаций, необходимых для заготовки компонентов крови этим пациентам, растет ежегодно.



