В регионе отмечают увеличение производства овощей закрытого грунта. С начала текущего года в теплицах Волгоградской области было произведено и собрано 18560 тонн овощей.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, основную долю в общем объеме произведенных овощей составляют огурцы — их собрано 14240,7 тонны. Существенно увеличилось производство томатов — с начала года урожай составил 4290 тонн или 267,5% к уровню аналогичного периода 2019-го. Кроме того, в теплицах выращено 29,3 тонны прочих культур.

Волгоградские овощеводы расширяют и ассортимент тепличной продукции — в январе 2020 года первый урожай баклажанов созрел в теплицах агрокомплекса «Волжский». Эта компания признана одной из самых высокотехнологичных в ЮФО: все производственные объекты оснащены современным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. Сегодня здесь продолжается строительство второй очереди теплиц пятого поколения.



