Из-за того, что посещение комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области приостановлено до особого распоряжения, гражданам предлагают другие варианты оформления документов.

По данным облкомприроды, чтобы получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотникам предлагают два варианта. Подписанное заявителем разрешение может быть подано:

-по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения по адресу комитета: 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, д. 102;

-по электронной почте на официальный адрес электронной почты комитета [email protected]

Для ускорения сроков предоставления государственной услуги заявителем по собственной инициативе к заявлению могут быть приложены скан-копии квитанций, подтверждающих оплату государственной пошлины или охотничьего билета. Для получения информации о готовности разрешения на добычу охотничьих ресурсов и определения способа получения разрешения в заявлении необходимо указать номер контактного телефона.

По вопросам оформления документов обращаться по телефонам: 8(8442)30-89-91, 8(8442)30-89-60.



