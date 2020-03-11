При поддержке Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ В ДК Тракторозаводского района прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

На праздничном концерте жители района могли увидеть обновленное здание Дома культуры. Внутри зала посетителей порадовали улучшенные балконы, новые театральные кресла, ковролин вместо деревянного пола. Изменения ДК произошли благодаря грантовому конкурсу «Территория РУСАЛа», инициатором которого в 2010 году стал бизнесмен Олег Дерипаска. На грантовые 20 млн рублей, выделенных РУСАЛом в прошлом году, был реконструирован театральный зал, приобретено световое и звуковое оборудование.

Новым этапом благоустройства района станет реконструкция стадиона «Трактор», который стал победителем грантового конкурса «Территория РУСАЛа 2020». В нашем городе конкурс проводится уже третий год подряд. Соперниками стадиона были парк Пионерский и улица им. Дзержинского.

В ходе восстановления «Трактора» планируется реконструировать трибуны, раздевалки, 4 площадки для разных видов спорта. На всё это РУСАЛ в течение двух лет готов выделить порядка 50 млн рублей. Администрация Волгограда на первом этапе выделит около 18 млн, а в последующие 2-3 года эта сумма вырастет до 100 млн.





