По всему региону аграрии уже приступили к началу весенне-полевых работ. На полях уже началась подкормка озимых зерновых культур. На сегодняшний день работы были проведены на площади более 130 тысяч гектаров. В ряде районов началось покровное боронование к яровому севу.

Стоит отметить, что график весенне-полевых работ сдвинулся из-за теплой зимы, они стартовали на 10 дней раньше. Однако и сельхозтоваропроизводители, и органы управления АПК к этому готовы.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, осенью под урожай 2020 года было посеяно 1,55 миллиона гектаров озимых зерновых культур, большую часть занимает озимая пшеница (1,48 миллиона гектаров), дающая основу всего урожая. Весной аграриям предстоит провести сев яровых зерновых культур на площади 615 тысяч гектаров, технических — 777 тысяч гектаров, кормовых — 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года, по прогнозу, составит около 3,1 миллиона гектаров, что на уровне прошлого года.

Сейчас хозяйства ведут подработку собственных семян, также семена приобретаются в семеноводческих организациях. Продолжается пополнение запасов минеральных удобрений — на текущий момент объем в два раза превышает уровень прошлого года. Подготовлен аграриями и основной парк сельхозтехники.



