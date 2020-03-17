Строительные бригады приступили к обустройству котлована для строительства блока биологической очистки на острове Голодном. Строительство объекта осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

По данным администрации Волгограда, подготовительные работы стартовали в конце прошлого года. После демонтажа недостроенных в советские годы сооружений станции аэрации сейчас на подготовленной площадке ведется разработка котлована глубиной до восьми метров. На строительной площадке работает тяжелая спецтехника, в том числе два экскаватора, фронтальный погрузчик, автосамосвал, автокран. По завершению земельных работ дно котлована будет уплотняться с помощью специального грунтового катка, затем подрядная компания приступит к монтажу фундаментов новых объектов.

Основу нового блока биоочистки составляют специальные резервуары – аэротенки с вторичными отстойниками, здание дисковых фильтров, илоуплотнители и воздуходувная станция, которая будет обеспечивать активный ил необходимым для его работы кислородом. Производительность нового блока биоочистки составит — 134 тыс. м3 стоков в сутки. Строительство проводится в два этапа: на первом будут возведены аэротенки, горизонтальные отстойники, воздуходувная станция, вспомогательные сооружения и объекты энергообеспечения. На втором этапе построят здание дисковой фильтрации и илоуплотнители.

После ввода блока в эксплуатацию он вместе с уже действующими сооружениями образует единый, более эффективный и экологичный комплекс очистки стоков. Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию. В аэротенках стоки будут перемешиваться с активным илом — смесью микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать на дезинфекцию на уже действующую станцию ультрафиолетового обеззараживания. Управление всеми технологическими процессами будет автоматизировано.



