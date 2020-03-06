На стадионе «Зенит» проведу работы по укреплению натурального покрытия. Конкурс на поиск подрядной организации уже объявлен. Подрядчику необходимо будет провести укрепление натурального покрытия на основном поле МУ СК «Зенит». Помимо этого, в рамках дальнейшего развития спортивного комплекса, начался прием заявок на поставку материалов для замены искусственного покрытия на одном из пяти тренировочных полей «Зенита».

​По условиям муниципального контракта, подрядной организации предстоит укрепить натуральный газон стадиона «Зенит» с помощью полимерных нитей. Это современная технология, которая уже несколько лет используется на ведущих футбольных полях Европы и мира, такая процедура была проведена и на стадионе «Волгоград Арена». Специалисты вживят в грунт пластиковые импланты толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров с помощью автоматизированного комплекса. В дальнейшем корни натуральной травы будут переплетаться с полиэтиленовыми нитями, играющими роль якоря. Это предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок.

Модернизацию руководство спорткомплекса проведет и на тренировочной площадке с искусственным покрытием, открытой в 2011 году. Вместо изношенного искусственного газона здесь появится новое современное покрытие из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, устойчивого к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.



