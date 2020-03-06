На стадионе «Зенит» проведу работы по укреплению натурального покрытия. Конкурс на поиск подрядной организации уже объявлен. Подрядчику необходимо будет провести укрепление натурального покрытия на основном поле МУ СК «Зенит». Помимо этого, в рамках дальнейшего развития спортивного комплекса, начался прием заявок на поставку материалов для замены искусственного покрытия на одном из пяти тренировочных полей «Зенита».
По условиям муниципального контракта, подрядной организации предстоит укрепить натуральный газон стадиона «Зенит» с помощью полимерных нитей. Это современная технология, которая уже несколько лет используется на ведущих футбольных полях Европы и мира, такая процедура была проведена и на стадионе «Волгоград Арена». Специалисты вживят в грунт пластиковые импланты толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров с помощью автоматизированного комплекса. В дальнейшем корни натуральной травы будут переплетаться с полиэтиленовыми нитями, играющими роль якоря. Это предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок.
Модернизацию руководство спорткомплекса проведет и на тренировочной площадке с искусственным покрытием, открытой в 2011 году. Вместо изношенного искусственного газона здесь появится новое современное покрытие из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, устойчивого к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.