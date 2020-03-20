С 20 марта на Нулевой продольной магистрали была временна изменена схема дорожного движения. Это связано с проведением работ по строительству локальных очистных сооружений.

По данным РИАЦ, частичное сужение проезжей части организовано на протяжении 200 метров от пересечения с улицей Комсомольской в сторону ул. 7-й Гвардейской. На данном участке проезд в обоих направлениях организован по двум полосам. Подрядная организация планирует завершить работы, связанные с ограничением движения по проезжей части, до конца апреля.

В настоящее время на участке начался монтаж шпунтовых свай, вес одной сваи достигает 2,5 тонны, высота – до 14 метров. В работах задействована тяжелая строительная техника, в связи с чем требуются дополнительные меры безопасности. Для информирования автомобилистов установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.

Сейчас работы по строительству локальных очистных сооружений одновременно ведутся на четырех площадках — на водовыпусках по ул. Гагарина, 13-ой Гвардейской и 7-ой Гвардейской и ул. Калинина. Всего в рамках реализации федерального проекта «Чистая Волга», вошедшего в нацпроект «Экология», до конца 2021 года в городе появятся 13 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. По завершении строительства на всех объектах будет выполнено благоустройство территории. Работы выполняет волгоградская компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции».



