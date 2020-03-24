48 молодых специалистов, работающих в сфере АПК, уже получают государственную поддержку, которая помогает приспособиться к условиям сельскохозяйственного производства. Ещё двое специалистов оформляют документы на предоставление помощи. Всего за последние два года такую поддержку получили 113 выпускников аграрных вузов и ссузов региона.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, для стимулирования молодых специалистов, приезжающих в села, из областного бюджета выплачивается финансовая поддержка: после первого, второго и третьего года работы выпускник вуза в общей сложности получает 200 тысяч рублей, специалист со средним образованием — 140 тысяч. В 2019 году благодаря господдержке коллективы хозяйств региона пополнили 12 агрономов, 11 инженеров-механизаторов, четыре зоотехника, три экономиста и другие специалисты.

Трудоустройству выпускников ВолГАУ на предприятия АПК региона способствует действующее между аграрным университетом, профильным комитетом и районными администрациями соглашение. В соответствии с ним порядка 40 студентов — «целевиков» ежегодно направляют на учебу с обязательством вернуться на предприятия в села после получения диплома. Кроме того, в вузах и ссузах аграрного профиля ежегодно проходят подготовку и переподготовку порядка 400 молодых специалистов по востребованным в АПК направлениям.