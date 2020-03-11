Принять участие в межрегиональном молодежном научно-исследовательском конкурсе «Сталинградская битва в истории России» могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до 6 апреля.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, принять участие в межрегиональном конкурсе могут старшеклассники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты, магистранты и аспиранты, молодые специалисты. Для этого необходимо выполнить научно-исследовательский проект, используя документы государственных и личных архивов, музейные экспонаты, результаты экспедиций. До 22 марта на электронную почту [email protected] следует отправить тезисы своей работы, а до 6 апреля — полную версию.

Конкурс проводится по шести направлениям: «Жизнь военного Сталинграда и области»; «От Сталинграда до Берлина»; «Поиски и открытия»; «Моя малая родина и ее герои»; «Подвиг, воспетый в граните»; «Молодые ученые». Более подробную информацию можно найти в группе «Волгоградпатриотцентра» в социальных сетях.

По итогам заочного этапа лучшие проекты рекомендуют для участия в очном туре, который состоится 25 апреля на площадке Волгоградского государственного университета. По итогам конкурса каждый участник получит сборник докладов с тезисами, победителей наградят дипломами и памятными призами.



