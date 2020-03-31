Билайн расширил потенциальную аудиторию мобильного приложения «Куб!» со ссылками на популярные государственные услуги и сайты органов государственной власти, представив версию приложения для операционной системы iOS**. С учетом высокой социальной значимости этих ресурсов трафик в приложении для абонентов в сети Билайн в России не тарифицируется.

Приложение «Куб!» доступно для устройств с операционной системой iOS по ссылке: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D1%83%D0%B1/id1502741210

Для смартфонов с операционной системой Android приложение можно скачать здесь: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.cubex

Установить и использовать его может абонент любого оператора связи, для абонентов в сети Билайн на территории России трафик в приложении не тарифицируется. Мобильное приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематике. В качестве одной из мер поддержки усилий органов власти по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб!» в разделе «Здравоохранение» выделена категория «Информация о коронавирусе» со ссылками на информационные ресурсы, содержащие актуальную информацию по профилактике заболевания.

Всего в мобильном приложении «Куб!» доступны ссылки более чем на 300 страниц государственных ресурсов. Разделы и их наполнение будут расширяться и пополняться с появлением новых ссылок, доступ к которым может быть полезен для граждан. Мы полагаем, что предложенный нами подход является наиболее удобным для абонента, Билайн готов поделиться своей экспертизой и продолжает прорабатывать различные аспекты обеспечения доступности социально-значимых интернет-ресурсов в России.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд:

«Приложение «Куб!» было разработано с учетом потребностей наших абонентов — мы стремились определить наиболее приоритетные для пользователей государственные ресурсы и обеспечить доступ к ним для абонентов в сети Билайн в России возможным даже при нуле. С запуском версии для iOS эти возможности доступны еще большему числу наших клиентов. Мы внимательно следим за ситуацией и изучаем возможность дополнительных инициатив, которые позволят обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств».

* «Куб!» представляет собой комбинированное торговое обозначение

** Приложение «Куб!» доступно для версий iOS от 13.0.0 и выше.



