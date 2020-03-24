Детей приглашают принять участие в VII конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли», целью которого является популяризация бережного отношения к водным ресурсам. В составе жюри конкурса – министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Как сообщает пресс-служба Минприроды Росссии, в этом году участники смогут подать одну или несколько работ по 21 номинации в 5 основных темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты России», «Добровольцы Воды», «75-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 3 до 18 лет. Необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки принимаются до 31 мая 2020 года.

Напомним, Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 тыс. работ.

Справочно:

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (ФЦП «Вода России») является главным инструментом реализации Водной стратегии РФ. Основными целями Стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.



