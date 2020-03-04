8 марта прекрасных дам и их кавалеров приглашают на просмотр фильмов о любви. В этот день на парковке автокинотеатра по адресу улица Космонавтов, 20 А (Дзержинский район) состоится показ двух фильмов.

Как сообщают организаторы, показ фильмов будет проходить бесплатно 8 марта:

20:00 — «Красотка», мелодрама, комедия, США, 1:55;

22:00 — «Дневник памяти», драма, мелодрама, США, 2:04.

Нужно просто приехать на личном автомобиле в назначенное время на парковку автокинотеатра, стать в удобном месте и настроить FM-приёмник в машине на правильную волну.

Задать вопросы можно по телефону +7 (917) 333-99-12. Организатором мероприятия выступает муниципальное автономное учреждение «Центр спорта и культуры» при участии добровольца, любителя кино Михаила Фурманова.



