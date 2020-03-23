В связи с действием режима повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, офисы «Мои Документы» с 20 марта начали принимать заявителей только по предварительной записи. Получить консультации также можно по телефону специальной горячей линии.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, эта мера введена для обеспечения безопасности населения в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня прием заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также выдача документов осуществляются по предварительной записи — записаться можно через официальный портал МФЦ Волгоградской области или по телефону горячей линии: 8 (8442) 92-40-14. По этому же номеру можно получить консультацию специалиста, а также поддержку в вопросах работы с порталом госуслуг.

Отметим, что в настоящее время случаев заболевания коронавирусом в Волгоградской области не зарегистрировано.



