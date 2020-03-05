Для удобства жителей в Красноармейском районе маршрут общественного транспорта №83а был продлен. Ранее маршрут работал в границах «Поликлиника № 24 – Роддом №4». Теперь его конечной остановкой станет поселок «Соляной».

Маршрутки ходят от остановки «Поликлиника №24» до остановки «Школа №55» по привычному маршруту, далее продолжают движение по улице Плеханова и Западному объезду через остановки «3-й шлюз», «Пос. Кирова (трасса)», «Ст. Чапурники», «4-й шлюз», «Ремзавод», «6-й шлюз» до конечной «Пос. Соляной».

Как сообщает РИАЦ, для проживающих в отдаленном жилом массиве школьников и студентов предусмотрен льготный тариф: на 10% ниже от установленной стоимости проезда.

Дополнительно организовано и обслуживание остановок «Роддом №4» и «Каустик»: для удобства сотрудников и посетителей общественный транспорт подъезжает непосредственно к медицинским учреждениям в утренние и вечерние часы пик, в дневное время — по требованию.



