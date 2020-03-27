Льготным категориям граждан выплаты будут продлены автоматически на ближайшие шесть месяцев, для этого не нужно собирать документы и обращаться в органы соцзащиты.

Как сообщила на брифинге заместитель губернатора Зина Мержоева: «В рамках поручения губернатора в ближайшие шесть месяцев будут автоматически, без предоставления каких-либо документов продлены все меры социальной поддержки. Льготным категориям граждан, получающим ежемесячную денежную выплату по оплате услуг ЖКХ не нужно будет обращаться в центры социальной защиты. Перерасчет будет производиться на основе данных организаций ЖКХ».

Она отметила, что вся работа социальных служб на территории области переведена на дистанционный режим обслуживания. Особое внимание уделяется пожилым людям. Помимо волонтерской помощи специалистами центров соцзащиты во все сельские поселения организованы выезды к пожилым людям.



