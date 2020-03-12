Жителей и гостей города приглашают посетить единственный в Волгограде мемориальный музей-квартиру Михаила Кузьмича Луконина, известного советского поэта, председателя Союза писателей России, видного общественного деятеля, лауреата государственных премий, прославившего наш регион. Экскурсии и квесты проводятся сотрудниками Волгоградского областного краеведческого музея. Гостям предлагают на выбор несколько экскурсий и квестов.

«Назад в СССР»

Научные сотрудники музея разработали новую экскурсию по музею-квартире Михаила Луконина «Назад в СССР». Она будет интересна тем, кто никогда не жил в СССР, а также тем, кто скучает по временам Советского Союза. На основе экспонатов, которыми пользовался поэт Михаил Луконин, посетители музея узнают много интересного о советском периоде жизни страны, о его особенностях, об истории возникновения привычных предметов, которые и сегодня используются в быту.

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Квест «История одного арбуза»

В игровой форме участники квеста «вернутся» в один из дней жизни поэта, когда с ним случилась занимательная история. Игра-приключение носит и познавательный характер.

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«Литературный поединок»

В рамках литературно-развлекательной программы учащиеся смогут принять участие в разнообразных конкурсах на знание классической литературы, поэзии авторов родного края, биографии известнейших поэтов и писателей. Участники смогут проверить свои навыки в сложении стихотворений, попробуют себя в роли поэтов, журналистов.

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«Тема войны в творчестве М.К. Луконина»

Луконин — поэт, опаленный войной. Фронтовые друзья — поэты. Сталинград — главный город поэта.

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«Поэтический квартирник»

Приглашаются молодые поэты, писатели, всех, желающие поделиться своим творчеством, а также просто зрители, любители литературного творчества. Тема выступления – свободная. Готовиться предварительно не надо. Наизусть учить не надо. Достаточно любить стихи и быть в хорошем настроении.

Музей расположен по адресу: ул. Чуйкова, 31, кв. 47.

Его можно посетить в любой будний день с 10 до 16 часов по предварительной заявке. В связи с ограниченной площадью музея- квартиры экскурсионные группы формируются в количестве не более 20 человек.

Цена: 60 руб. для школьников, 120 руб. для взрослых. Цена на квест – 150 руб. для всех категорий.

Справки и запись по телефонам: 38-84-45, 38-84-37, 8-988-972-14-80



