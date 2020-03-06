Возведением школы в Кировском районе будет заниматься компания ООО «Стройтехинвест», которая стала победителем аукциона. Новое общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 800 учащихся, будет построено в ЖК «Санаторный» по приоритетному региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным пресс-службы администрации Волгограда, в трехэтажном корпусе школы предусмотрено все необходимое для организации образовательного процесса: просторные учебные кабинеты, в том числе отдельный блок начальных классов, столовая, библиотека, медицинский центр и другие помещения. Современным оборудованием будут оснащены актовый зал, рассчитанный на 300 мест, а также спортивный блок с отдельным выходом на пришкольную территорию, с душевыми и раздевалками.

На пришкольной территории подрядная организация выполнит обустройство проездов и тротуаров, возведет элементы наружного освещения, выполнит озеленение, а также смонтируют поливочный водопровод для ухода за зелеными насаждениями.

В физкультурно-спортивной зоне будут обустроены беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбольная площадка и др. Для выполнения норм ГТО проектом предусмотрена установка турников, скамей для пресса, гимнастических брусьев, перекладин. На всей территории школы рабочие оборудуют площадки для отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, дополнительно для детей младшего школьного возраста установят качели, смонтируют детские игровые комплексы; а для старшеклассников – поставят тренажеры.



